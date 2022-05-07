نائب اذربيجاني يزور بلدان أوروبا الجنوبية الشرقية

باكو، 7 مايو (أذرتاج)

سيقوم نائب المجلس الوطني رئيس الوفد الاذربيجاني في الجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي نائب رئيس هذه الجمعية ومبعوثها الخاص الى أوروبا الجنوبية الشرقية آزاي قولييف بزيارة عدد من البلدان الأعضاء.

أفادت وكالة أذرتاج ان النائب قولييف سيزور، بكونه مبعوثا خاصا للجمعية البرلمانية الى بلدان أوروبا الجنوبية الشرقية، عاصمة شمال مقدونيا سكوبيه في الفترة ما بين 10-8 مايو، وتيرانا عاصمة ألبانيا في 11-10 مايو، وبودغوريتسا عاصمة مونتنغرو في الفترة ما بين 13-11 مايو.

من المقرر ان يعقد النائب قولييف لقاءات عديدة مع مسئولين رسميين لهذه الدول.

سيتم تحليل الوضع الحالي للبلدان وتقييم الوضع الإقليمي الراهن.