المدير العام للفاو: حريصون على المزيد من تعزيز التعاون مع أذربيجان

باكو، 7 مايو (اذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة قو دونقيو في 6 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج ان الوزير بايراموف قال ان أذربيجان تبدي أهمية للتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة. أضاف الوزير ان التعاون بين أذربيجان ومنظمة الأغذية والزراعة ينمو بنجاح. تركز أذربيجان انتباهها الخاص على الامن الغذائي.

اكد المدير العام للمنظمة ان أذربيجان تملك إمكانيات كبيرة للأنظمة الغذائية وتطوير الزراعة. لفت المدير العام الى تطوير التعاون في مجالات الانتقال الرقمي في الزراعة وتطبيق الابتكارات وتعليم المزارعين.

تحدث الوزير بايراموف عن الاعمال المقامة في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني والاعمال في مجالات الطاقة البديلة ومفهوم "القرية الذكية" المطبق في تلك الأراضي.

قال المدير العام قو دونقيو ان المنظمة حريصة على تعزيز التعاون مع أذربيجان.