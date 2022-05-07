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    الرئيس إلهام علييف يخصص 2.1 مليون مانات لأعمال انشاء الطريق البري في يفلاخ

    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٤٩]

    باكو، 7 مايو (أذرتاج)

    تم تخصيص 2.1 مليون مانات من ميزانية الدولة لعام 2022 لأعمال انشاء الطريق البري الواصل بين مينكجوير وستانسيا مينكجوير وبهرام تابه وتانريقولولار في يفلاخ.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يخصص 2.1 مليون مانات لأعمال انشاء الطريق البري في يفلاخ
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    الرئيس إلهام علييف يخصص 2.1 مليون مانات لأعمال انشاء الطريق البري في يفلاخ