باكو، 7 مايو (أذرتاج) تم تخصيص 2.1 مليون مانات من ميزانية الدولة لعام 2022 لأعمال انشاء الطريق البري الواصل بين مينكجوير وستانسيا مينكجوير وبهرام تابه وتانريقولولار في يفلاخ.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يخصص 2.1 مليون مانات لأعمال انشاء الطريق البري في يفلاخ

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