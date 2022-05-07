الرئيس إلهام علييف يخصص 2.1 مليون مانات لأعمال انشاء الطريق البري في يفلاخ
AzerTAg.az
٠٧.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٤٩]
باكو، 7 مايو (أذرتاج)
تم تخصيص 2.1 مليون مانات من ميزانية الدولة لعام 2022 لأعمال انشاء الطريق البري الواصل بين مينكجوير وستانسيا مينكجوير وبهرام تابه وتانريقولولار في يفلاخ.
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