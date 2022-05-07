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    زيادة صادرات أذربيجان من الفواكه والخضروات

    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:١١]

    باكو، 7 مايو، (أذرتاج)

    زاد حجم صادرات البلد من الفواكه والخضروات خلال أشهر يناير – أبريل من العام الحالي بنسبة 23.6 في المائة وبلغ 162.6 مليون دولار.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات انه خلال نفس الفترة زادت صادرات المنتجات الكيماوية بنسبة 9.9 مرات ومنتجات الألمنيوم بنسبة 90.6 في المائة والمعادن الحديدية ومنتجاتها بنسبة 53.3 في المائة والغزل القطني بنسبة 19.8 في المائة والألياف القطنية بنسبة 6.8 في المائة.

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