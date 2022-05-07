وكالة أنباء "إفي" الإسبانية تعرض توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع أذرتاج

باكو، 7 مايو، (اذرتاج) عرضت وكالة انباء إفي الإسبانية (EFE) التي تعتبر مصدرا موثوقا للمعلومات لمعظم البلدان الناطقة بالإسبانية توقيع اتفاقية جديدة للتعاون الشامل مع وكالة أنباء أذرتاج الأذربيجانية.

قدم هذا الاقتراح رئيس وكالة افي للأنباء غابرييلا كانياس في لقائه مع سفير جمهورية أذربيجان لدى مملكة إسبانيا راميز حسنوف.

وفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية الأذربيجانية، شدد الجانبان على أهمية الدعم الإعلامي لتطور العلاقات بين البلدين وتبادلا وجهات النظر حول تعميق التعاون بين وكالتي أذرتاج وإفي.

خلال الاجتماع، اقترحت غابرييلا كانياس تجديد مذكرة التعاون السابقة الموقعة بين أذرتاج وإفي وإعداد وثيقة جديدة من شأنها توفير علاقات شاملة في هذا الصدد واستجابة للمستجدات. وقال إنهما مستعدان لتوقيع اتفاقية جديدة في عام 2022 في باكو أو مدريد.

تتعاون وكالتا الانباء الرائدتان الأذربيجانية والاسبانية أذرتاج وإفي عن كثب لفترة طويلة.

شهدت العلاقات بين الوكالتين نموا كبيرا من خلال توقيع اتفاقية التعاون على هامش المؤتمر الدولي الخامس لوكالات الأنباء المنعقد في باكو في عام 2016 وإطلاق النسخة الإسبانية في اذرتاج عام 2019. كلتا الوكالتين عضوتان في المجلس الدولي لوكالات الأنباء (NACO) الذي يضم كلا من وكالات أذرتاج ورويترز وبرس آسوشيشن وفرانس برس ووكالة الانباء السعودية و "أب ا" النمساوية وتاس وما مجموعه 13 وكالة أنباء رئيسية وممثلتان في التحالف الأوروبي لوكالات الأنباء (EANA) أيضا.

يذكر أن وكالة إفي هي واحدة من أولى وكالات الأنباء الرائدة في المجال الإعلامي في العالم وتحتل المرتبة الأولى بين الوكالات الناطقة باللغة الإسبانية.