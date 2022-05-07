أذربيجان: تطعيم اكثر من 3 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 7 مايو

باكو، 7 مايو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 3 آلاف و565 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 7 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 358 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و399 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 2507 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و666 ألف و575 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و341 ألف و671 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و841 ألف و925 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و241 ألف و601 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 241 ألف و378.