الرئيس إلهام علييف يحيي ذكرى أبناء أذربيجان الذين ضحوا بأرواحهم لأجل الانتصار على الفاشية

باكو، 9 مايو (أذرتاج)

يمر اليوم التاسع من مايو 77 عاما على يوم الانتصار على الفاشية.

أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الاذربيجاني القائد العام المظفر إلهام علييف زار بهذه المناسبة ضريح الجنرال وبطل الاتحاد السوفييتي المزدوج هزي أصلانوف ووضع باقة من الزهور امام قبره وأحيا باحترام ذكرى جميع أبناء أذربيجان الذين ضحوا بأرواحهم في الحرب.

يجب الذكر ان الشعب الاذربيجاني ساهم عن كثب في الانتصار على الفاشية. شارك 600 ألف مواطن اذربيجاني من الابناء والبنات في الحرب ضد الفاشية، وضحّى أكثر من 300 ألف مواطن بأرواحهم في المعارك. تم تكريم أكثر من 130 اذربيجاني بلقب بطل الاتحاد السوفييتي تقديرا لبسالتهم وشجاعتهم ابان الحرب ومنح أكثر من 170 ألف جندي وضابط اذربيجاني بالميداليات والاوسمة المختلفة.

لعب النفط الاذربيجاني دورا حاسما في الانتصار على الفاشية. إن 90 في المائة من زيوت المحرك و80 في المائة من البنزين و70 في المائة من النفط، المستعملة للجيش السوفييتي في الحرب كانت لنصيب أذربيجان.