باكو، 9 مايو (أذرتاج) نددت السفارة الأذربيجانية فى مصر بالهجوم الإرهابي الذي وقع شرق قناة السويس المصرية. وقدم السفير تورال رضائيف تعازيه الحارة لأسر الجنود القتلى وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

AZERTAG.AZ : أذربيجان تدين الهجوم الإرهابي شرقي قناة السويس المصرية

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