أذربيجان تدين الهجوم الإرهابي شرقي قناة السويس المصرية
AzerTAg.az
٠٩.٠٥.٢٠٢٢ [١٠:٤٨]
باكو، 9 مايو (أذرتاج)
نددت السفارة الأذربيجانية فى مصر بالهجوم الإرهابي الذي وقع شرق قناة السويس المصرية.
وقدم السفير تورال رضائيف تعازيه الحارة لأسر الجنود القتلى وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
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