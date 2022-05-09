  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    أذربيجان تدين الهجوم الإرهابي شرقي قناة السويس المصرية

    ٠٩.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٠:٤٨]

    باكو، 9 مايو (أذرتاج)

    نددت السفارة الأذربيجانية فى مصر بالهجوم الإرهابي الذي وقع شرق قناة السويس المصرية.

    وقدم السفير تورال رضائيف تعازيه الحارة لأسر الجنود القتلى وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تدين الهجوم الإرهابي شرقي قناة السويس المصرية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٢٧]
    وكالة أنباء "إفي" الإسبانية تعرض توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع أذرتاج
    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:١٧]
    المدير العام للفاو: حريصون على المزيد من تعزيز التعاون مع أذربيجان
    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:٣٠]
    نائب اذربيجاني يزور بلدان أوروبا الجنوبية الشرقية
    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:٠٠]
    مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان والبرازيل
    أذربيجان تدين الهجوم الإرهابي شرقي قناة السويس المصرية