الامارات المتحدة العربية حريصة على المشاركة في مشاريع استثمارية في الطاقة الخضراء في أذربيجان

باكو، 9 مايو (أذرتاج)

التقى وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاماراتي، الرئيس التنفيذي لـشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ورئيس شركة "مصدر" سلطان بن احمد الجابر في اطار مشاركته في المؤتمر العالمي للمرافق 2022.

أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء المسائل المتعلقة بتنفيذ مشروع محطة قاراداغ للطاقة الشمسية التي ارسيت حجر أساسها في مارس هذا العام، كذلك مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في منطقة قراداغ وكذلك في بحر الخزر والجزر القريبة من الشاطئ، ومسائل التعاون في مجال كفاءة الطاقة والهيدروجين الأخضر.

أعرب الجانب الاذربيجاني عن تقديره للشراكة مع شركة "مصدر" الإماراتية في تحقيق نهج "الطاقة الخضراء" الاذربيجاني. قال الوزير ان محطة قراداغ للطاقة الشمسية خلقت فرصة لعلاقات التعاون الجديد بين البلدين.

قيل ان "مصدر" حريصة على المشاركة في مشاريع استثمارية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الكبيرة في أذربيجان.