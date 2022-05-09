كازان تستضيف اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"

باكو، 9 مايو (أذرتاج)

ستستضيف كازان عاصمة جمهورية تاتارستان التابعة للاتحاد الروسي في 20 مايو الاجتماع الثاني عشر لمجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي".

أفادت وكالة اذرتاج ان الاجتماع سيتركز على مناقشة موضوع "تجربة روسيا في الحفاظ على التنوع الثقافي القومي والتضامن القومي والديني أساس تعزيز هوية المواطنة العامة".

يخطط استعراض خصائص تشكل هوية المواطنة العامة كاساس البناء الوطني للدولة المعاصرة وانشاء الحوار بين الثقافات.

يتوقع حضور رجال الدولة والشخصيات العامة ورؤساء المؤسسات الدينية العالمية وممثلي الدوائر العلمية والثقافية والإعلاميين من 30 بلدا.

كذلك يتوقع ان يلقي رئيس جمهورية تتارستان ورئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي" رستم مينيخانوف ونائب رئيس الحكومة الروسية مارات حسنولين والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إبراهيم طه وغيرهم كلمات في الاجتماع.

في فترة 21-19 مايو ستقام القمة الاقتصادية الدولية الثانية عشرة "روسيا والعالم الإسلامي: قمة كازان 2022" و فعاليات مكرسة لذكرى مرور 1100 عام على الاعتناق الرسمي للإسلام من قبل شعوب بولقاريا الفولغا.