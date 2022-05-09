الرئيس إلهام علييف يلتقي النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب مع الوفد المرافق له

باكو، 9 مايو، أذرتاج

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 9 مايو بالنائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب مع الوفد المرافق له.

اكد رئيس الدولة على تعاون البلدين بنجاح في مختلف المجالات مشيرا الى المستوى العالي للعلاقات السياسية. وشدد رئيس الدولة على أن أذربيجان يكن للسعودية شعورا رهيفا بما أن السعودية من البلاد النادرة التي لم تقم أية علاقة دبلوماسية مع أرمينيا بسبب احتلالها اراضي أذربيجان مضيفا أن البلد يشيد بهذا الموقف. وزاد أن تحرير جيش أذربيجان خلال حرب الـ44 يوما الوطنية الاراضي المحتلة قد أظهر امام العالم باسره وحشية أرمينية ومدى الدمار والهدم والخراب الذي شهدت تلك الاراضي خلال سنوات الاحتلال الأرميني بما فيه تدمير وهدم 65 مسجدا من 67 كان موجودا على تلك الاراضي.

واعرب الرئيس إلهام علييف عن الارتياح من ابداء شركات سعودية ضخمة اهتمام باذربيجان في ظل تزايد فرص تعاون في مجال الطاقة والاقتصاد عامة عقب استعادة البلد وحدة اراضيه واصفا وضع حجر الاساس لمحطة طاقة الرياح من قبل شركة اكوا باور السعودية.

وقال الرئيس علييف إن البلدين يتبادلان الدعم والتعاون لدى المنظمات الدولية مفيدا أن العلاقات والروابط بين السكان والزيارات المتبادلة وتزايد عدد السياح من العوامل التي تشكل ارضية طيبة للمزيد من تنمية التعاون المستقبلي.

وعبر الرئيس علييف عن يقينه من مساهمة زيارة الشيخ سعود بن عبد الله المعجب في تنمية العلاقات الثنائية.

نقل الشيخ سعود بن عبد الله المعجب الى رئيس الدولة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب الرئيس إلهام علييف عن الامتنان من التحيات فيما طلب بنقل تحياته هو الى سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ايضا.

وقال الضيف إن التطورات التنموية التي شهدوها في أذربيجان تبعث بمشاعر السرور لديهم مهنئا الرئيس علييف بمدى التنمية والتطور في البلد خاصة بمناسبة الانتصار الباهر في الحرب الوطنية التي ادت الى تحرير الاراضي الأذربيجانية المحتلة خلال مدة قصيرة.

كما احيا الشيخ سعود بن عبد الله المعجب باحترام ذكرى الزعيم العام حيدر علييف عشية يوم ميلاده 10 مايو.

وجرى في اللقاء تبادل الاراء حول آفاق التعاون.