صندوق تأمين الودائع يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق تأمين ودائع الادخار التركي
AzerTAg.az
٠٩.٠٥.٢٠٢٢ [١٩:٣٠]
باكو، 9 مايو، أذرتاج
وقع صندوق تأمين الودائع الأذربيجاني 9 مايو اليوم في مدينة إسطنبول على مذكرة تفاهم من اجل المزيد من تعميق علاقات التعاون الوثيق في مجال المالية والمصرفية مع تركيا الشقيقة مع صندوق تأمين ودائع الادخار التركي.
وقع على الوثيقة المدير التنفيذي للصندوق الأذربيجاني تورال بيرييف ورئيس مجلس امناء الصندوق التركي فاتح رشدي قره قاش.
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