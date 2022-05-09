  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    صندوق تأمين الودائع يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق تأمين ودائع الادخار التركي

    ٠٩.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٩:٣٠]

    باكو، 9 مايو، أذرتاج

    وقع صندوق تأمين الودائع الأذربيجاني 9 مايو اليوم في مدينة إسطنبول على مذكرة تفاهم من اجل المزيد من تعميق علاقات التعاون الوثيق في مجال المالية والمصرفية مع تركيا الشقيقة مع صندوق تأمين ودائع الادخار التركي.

    وقع على الوثيقة المدير التنفيذي للصندوق الأذربيجاني تورال بيرييف ورئيس مجلس امناء الصندوق التركي فاتح رشدي قره قاش.

    AZERTAG.AZ :صندوق تأمين الودائع يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق تأمين ودائع الادخار التركي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:٠٨]
    الامارات المتحدة العربية حريصة على المشاركة في مشاريع استثمارية في الطاقة الخضراء في أذربيجان
    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:١١]
    زيادة صادرات أذربيجان من الفواكه والخضروات
    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:٣٥‎]
    زيادة الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 38.5 %
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٠٣]
    زيادة صادرات الكارباميد إلى الأسواق الخارجية
    صندوق تأمين الودائع يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق تأمين ودائع الادخار التركي صندوق تأمين الودائع يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق تأمين ودائع الادخار التركي صندوق تأمين الودائع يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق تأمين ودائع الادخار التركي صندوق تأمين الودائع يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق تأمين ودائع الادخار التركي