الطائفة الألبانية الأودية الدينية تحتفل بعيد الفصح في دير خداونك
AzerTAg.az
٠٩.٠٥.٢٠٢٢ [٢٠:٠١]
كلبجر، 9 مايو، أذرتاج
ممثلو الطائفة الألبانية الأودية الدينية الأذربيجانية خليفة الكنيسة الألبانية (القوقازية) الرسولية المستقلة زاروا 9 مايو اليوم بمناسبة عيد الفصح مجمع دير خداونك بمحافظة كلبجر المحررة من الاحتلال الأرميني.
وقام ممثلو الطائفة بأداء الطقوس الدينية لدى الكنيسة الخاصة بالمجمع الديني وقرأوا صلوات عيدية وأشعلوا الشموع.
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