كلبجر، 9 مايو، أذرتاج ممثلو الطائفة الألبانية الأودية الدينية الأذربيجانية خليفة الكنيسة الألبانية (القوقازية) الرسولية المستقلة زاروا 9 مايو اليوم بمناسبة عيد الفصح مجمع دير خداونك بمحافظة كلبجر المحررة من الاحتلال الأرميني. وقام ممثلو الطائفة بأداء الطقوس الدينية لدى الكنيسة الخاصة بالمجمع الديني وقرأوا صلوات عيدية وأشعلوا الشموع.

AZERTAG.AZ : الطائفة الألبانية الأودية الدينية تحتفل بعيد الفصح في دير خداونك

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