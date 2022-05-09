انهيار أرضي بسبب الامطار الغزيرة في إسماعيلي

إسماعيلي، 9 مايو، أذرتاج

سببت الامطار الغزيرة التي هطلت خلال الايام الاخيرة على إسماعيلي بانهيار أرضي للمرة التالية على مساحة كبيرة.

ووقع الانهيار الارضي على اراضي قصبة لاحيج في سلسلة جبل نيال داغ التي يمر من خلالها الطريق الواصل بين إسماعيلي ولاحيج ودميرجي وشاماخي فيما غمرت الاتربة وقطع الحجارة والحطب برفقة طبقة غليظة من الوحل التي سالت بها السيول من الجبال منذ صباح اليوم على الطريق البري وقطعت الطريق على طول 15م ما ادى الى توقف حركة المرور.

وتتعامل الجهات ذات الصلة مع الحادث غير أن الانهيار الارضي لم يتوقف بعدُ وقطع الحادث التيار الكهربائي الممد الى قصبة لاحيج والقرى المجاورة حيث أن اعمدة نقل الطاقة الكهربائية تضررت وسقطت عدة منها.

ويرشد موظفو الجهات ذات الصلة أبناء السبيل الى الطريق البديل الواصل بين إسماعيلي وموغانلي وشاماخي ودميرجي.