مورتولو، كوردمير، 9 مايو، أذرتاج افتتح سبيل مياه الشرب لذكرى الشهيد طاهر بن أقاكيشي إسلاموف التذكاري المنقوش عليه صوره في قرية مورتولو بمحافظة كوردمير وسط البلد. وحضر حفل الافتتاح أفراد عائلة الشهيد إسلاموف وعائلات الشهداء الآخرين وزملاؤه المقاتلون ورئاسة ومجتمع المحافظة والمناطق المجاورة. وزار المشاركون مدفن الشهيد اسلاموف واهدوه ثواب الفاتحة.

AZERTAG.AZ : افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد كوردمير – صور

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