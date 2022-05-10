باكو، 10 مايو (أذرتاج) يمر اليوم 99 عاما على ميلاد الزعيم الوطني للشعب الاذربيجاني وابنه البار حيدر علييف. زار الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا وافراد اسرتهما ضريح الزعيم الوطني في زقاق الشرف. وضع الرئيس إلهام علييف إكليلا من الزهور أمام الضريح وأحيا الذكرى الخالدة للزعيم القومي. عزف النشيد الوطني لأذربيجان. ثم وضع السيدة مهربان علييفا وافراد اسرتها باقات من الزهور امام ضريحه. ثم وضع الرئيس والسيدة الأولى وافراد اسرتهما باقات من الزهور على قبر زوجة الزعيم القومي طبيبة العيون الشهيرة ظريفة علييفا احياء لذكراها. ثم وضعوا باقات من الزهور على قبري رجل الدولة البارز عزيز علييف والطبيب المعروف تاميرلان علييف.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يزوران ضريح حيدر علييف

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