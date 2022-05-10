وحدات القوات المسلحة الارمينية تطلق النار على مواقع الجيش الاذربيجاني في كلبجار الحدودية
AzerTAg.az
١٠.٠٥.٢٠٢٢ [٠٩:٤٦]
باكو، 10 مايو (أذرتاج)
أطلقت وحدات القوات المسلحة لأرمينيا من مواقعها الواقعة في قرية عزيزلي لمحافظة باساركيتشار النار بالأسلحة النارية على مواقع الجيش الاذربيجاني قرب قرية يوخاري ايريم لمحافظة كلبجار في 9 مايو.
أفادت وكالة اذرتاج ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت بالمثل على الجانب الأرميني.
لا خسائر في صفوف جنودنا ومعداتنا العسكرية.
الوضع العسكري مستقر في هذا الاتجاه وتحت سيطرة وحدات الجيش الاذربيجاني.
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