باكو، 10 مايو (أذرتاج) أطلقت وحدات القوات المسلحة لأرمينيا من مواقعها الواقعة في قرية عزيزلي لمحافظة باساركيتشار النار بالأسلحة النارية على مواقع الجيش الاذربيجاني قرب قرية يوخاري ايريم لمحافظة كلبجار في 9 مايو. أفادت وكالة اذرتاج ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت بالمثل على الجانب الأرميني. لا خسائر في صفوف جنودنا ومعداتنا العسكرية. الوضع العسكري مستقر في هذا الاتجاه وتحت سيطرة وحدات الجيش الاذربيجاني.

AZERTAG.AZ : وحدات القوات المسلحة الارمينية تطلق النار على مواقع الجيش الاذربيجاني في كلبجار الحدودية

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