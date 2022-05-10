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    أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 9 مايو

    ١٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٠:٣٩]

    باكو، 10 مايو، (اذرتاج)

    لم يتم تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في أذربيجان في 9 مايو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ 13 مليونا و669 ألف و883 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و341 ألف و971 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و842 ألف و230 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و244 ألف و10 أشخاص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 241 ألف و672.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 9 مايو
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