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    نائب رئيس الطائفة المسيحية في أذربيجان: الطائفة الاودية المسيحية تزور المعالم الدينية المقدسة في قره باغ بعد تحريرها

    ١٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:٤٥‎]

    كلبجار، 10 مايو (أذرتاج)

    زرنا المعالم الدينية في العديد من أراضينا المحررة من الاحتلال، كذلك زرنا مجمع دير خوداونك في كلبجار. توجد في كلبجار أكثر من 35 مكانا دينيا. نحن حريصون على زيارة هذه الأماكن وتأدية الصلوات وإشعال الشموع في جميع الأعياد والأيام المقدسة.

    أفاد مراسل وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها نائب رئيس الطائفة المسيحية الاودينية الألبانية القوقازية رافق داناكاري.

    أضاف داناكاري: "الطائفة الاثنية الدينية الاودينية تحتفل بأعيادها وتؤدي تقاليدها بشكل واسع بعد إعادة استقلال أذربيجان. نتمكن من زيارة الأراضي الأذربيجانية والمعالم المقدسة الأخرى فيها بعد تحريرها من قبل جيشنا الاذربيجاني. واشكر الرئيس إلهام علييف على هذا. وقرأنا الصلوات والدعوات لارواح شهدائنا وسألنا الرب تعالى موفور الصحة لمحاربينا. ويحمي الله جيشنا ودولتنا".

     

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