صبائل يخسر أمام صباح

باكو، 10 مايو، أذرتاج

خسر صبائل باكو أمام صباح باكو بهدفين دون رد في الجولة السادسة والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وأدار المباراة رقم 102 المنظمة على ملعب أسكو أرينا بالعاصمة باكو الحكم مسييف أمام 400 مشجع.

وسجل هدفي الضيف بويان د15 ولوكاس د37.

وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الضيف ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وما أضاف الحكم وقتا بدل الضائع الى الفترة الأولى فيما أضاف 3 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة استقر الناديان بموقعهما حيث صباح خامسا برصيد 39 نقطة وصبائل ثامنا أخيرا برصيد 15 نقطة.