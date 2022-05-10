باكو، 10 مايو، أذرتاج تعادل قره باغ أغدام مع زيرة باكو سلبيا في الجولة السادسة والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. وأدار المباراة رقم 101 المنظمة على ملعب أذرصون أرينا بالعاصمة باكو الحكم أومودلو أمام 850 مشجع. ولم يعاقب الحكم أي لاعب باي انذار. وما أضاف الحكم وقتا بدل الضائع الى الفترة الأولى فيما أضاف 6 دقائق الى الشوط الثاني. وبهذا التعادل رفع قره باغ رصيده الى 60 نقطة وقد حسم اللقب بينما استقر زيرة ثالثا برصيد 43 نقطة.

AZERTAG.AZ : قره باغ يتعادل مع زيرة

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