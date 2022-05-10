فضولي، 10 مايو (أذرتاج) زار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا محافظة فضولي غرب البلد في 10 مايو. أفادت وكالة اذرتاج ان الرئيس الاذربيجاني والسيدة الأولى أرسا حجر الأساس لمدرسة مهنية، وزرعا شجرة في حديقة مركزية يبدأ انشاؤها في المحافظة، وحضرا حفل إرساء حجر الأساس لمستشفى مركزي في المحافظة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهريبان علييفا يزوران محافظة فضولي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده