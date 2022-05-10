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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهريبان علييفا يزوران محافظة فضولي

    ١٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٣:٥‎١]

    فضولي، 10 مايو (أذرتاج)

    زار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا محافظة فضولي غرب البلد في 10 مايو.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الرئيس الاذربيجاني والسيدة الأولى أرسا حجر الأساس لمدرسة مهنية، وزرعا شجرة في حديقة مركزية يبدأ انشاؤها في المحافظة، وحضرا حفل إرساء حجر الأساس لمستشفى مركزي في المحافظة.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهريبان علييفا يزوران محافظة فضولي
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