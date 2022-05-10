باكو، 10 مايو، أذرتاج نظمت محمية ايتشري شهر التاريخية المعمارية الهندسية حملة التشجير في أراضي محمية قلعة بمناسبة الذكرى السنوية الـ99 لميلاد الزعيم الشعبي العام حيدر علييف. وغرس موظفو محمية ايتشري شهر شتلات الزيتون.

AZERTAG.AZ : حملة التشجير في محمية قلعة

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