غابالا يتغلب على نفطجي بهدف يتيم

باكو، 10 مايو، أذرتاج

تغلب غابالا على نفطجي باكو بهدف يتيم في الجولة السادسة والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وأدار المباراة رقم 103 المنظمة على ملعب غابالا المركزي بعاصمة المحافظة الحكم حاجييف أمام 1100 مشجع.

وجاء هدف صاحب الأرض الوحيد من طرف عليمي د74 من ركلة الجزاء.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الأرض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الفترة الأولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز ارتفع غابالا الى المركز الرابع برصيد 41 نقطة فيما حافظ نفطجي على موقعه بالمركز الثاني برصيد 50 نقطة.