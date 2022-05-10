  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    شاماخي يخسر أمام سومغايت

    ١٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:١٣]

     سومغايت، 10 مايو، أذرتاج

    خسر شاماخي أمام سومغايت بهدفين دون رد في الجولة السادسة والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    وأدار المباراة رقم 104 المنظمة على ملعب كابتال بنك أرينا في سومغايت الحكم أقايف أمام 800 مشجع.

    وسجل هدفي صاحب الأرض قرباني د31 ود78.

    وعاقب الحكم لاعبين من كل واحد من الناديين بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة .

    وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الفترة الأولى و3 دقائق الى الشوط الثاني.

    وبهذا الفوز رفع سومغايت رصيده الى 18 نقطة بالمركز السابع قبل الأخير فيما استقر شاماخي بالمركز السادس برصيد 21 نقطة.

     

     

    AZERTAG.AZ :شاماخي يخسر أمام سومغايت
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٤:٣٥‎]
    غابالا يتغلب على نفطجي بهدف يتيم
    ١٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:٤١]
    قره باغ يتعادل مع زيرة
    ١٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:٣٩]
    صبائل يخسر أمام صباح
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٤٧]
    جدول الجولة الخامسة والعشرين بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
    شاماخي يخسر أمام سومغايت شاماخي يخسر أمام سومغايت شاماخي يخسر أمام سومغايت شاماخي يخسر أمام سومغايت