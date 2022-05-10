شاماخي يخسر أمام سومغايت

سومغايت، 10 مايو، أذرتاج

خسر شاماخي أمام سومغايت بهدفين دون رد في الجولة السادسة والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وأدار المباراة رقم 104 المنظمة على ملعب كابتال بنك أرينا في سومغايت الحكم أقايف أمام 800 مشجع.

وسجل هدفي صاحب الأرض قرباني د31 ود78.

وعاقب الحكم لاعبين من كل واحد من الناديين بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة .

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الفترة الأولى و3 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز رفع سومغايت رصيده الى 18 نقطة بالمركز السابع قبل الأخير فيما استقر شاماخي بالمركز السادس برصيد 21 نقطة.