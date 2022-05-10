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    تطهير مساحة 344 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الاسبوع الماضي

    ١٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٠٤]

    باكو، 10 مايو، (أذرتاج)

    نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات اسبوعية حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن موظفي الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 2-7 مايو 97 لغما مضادا للمشاة و35 لغما مضادا للدبابات و86 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

    وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 344 هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

     

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