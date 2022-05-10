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    رئيس كازاخستان يزور تركيا

    ١٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٦]

    أنقرة، 10 مايو، (اذرتاج)

    قام رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف اليوم بزيارة الى تركيا.

    أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.

    وبعد لقاء وفدي البلدين الشقيقين يعقد رئيسا البلدين مؤتمرا صحفيا مشتركا.

    AZERTAG.AZ :رئيس كازاخستان يزور تركيا
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