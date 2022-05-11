الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهريبان علييفا يتفقدان المبنى الإداري وحمام المياه النقية في شوشا

باكو، 11 مايو (أذرتاج)

تعرف الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا على اعمال الانشاء الأخيرة في المبنى الإداري في شوشا واعمال الإعمار في محيط المبنى في 10 مايو.

بعد ذلك، تفقد الرئيس الاذربيجاني وقرينته سير اعمال الترميم والبناء في حمام المياه النقية في شوشا.

قيل انه كانت في شوشا القديمة 17 حارة مع حمامها ومسجدها وينبوعها الخاص. أما حمام المياه النقية الواقعة في حارة مردينلي فأنشئ عام 1880. كانت في المدينة حمامات أخرى استعمل فيها الماء المالح المستخرج من الآبار. أما هذا الحمام فتم تزويده بالمياه النقية التي تم نقلها بالانابيب التي انشأتها بنت خان قره باغ خورشيد بانو ناتاوان.