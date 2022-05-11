الرئيس إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا يتفقدان اعمال ترميم في عمارة عازف التار الشهير صادق جان في شوشا

باكو، 11 مايو (أذرتاج)

تفقد الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا سير اعمال الترميم في عمارة عازف التار الشهير والملحن ومكمّل آلة التار الاذربيجاني الفنان صادق جان في 10 مايو.

يشار الى ان صادق جان ولد في شوشا عام 1846. قام بتكميل آلة التار وأضاف عليه الاوتار الجديدة ورفع عددها من 5 الى 11 وترا. وبدأ صادق جان لأول مرة عزف التار على الصدر وهذا ميزه من طريق عزف التار في البلدان الأخرى.

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احيط الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهريبان علييفا علما بمشروع انشاء مجمع مسجد سينشأ في شوشا.

قيل ان اعمال انشاء هذا المسجد قد بدأت.