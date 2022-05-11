أذرتاج تستضيف مؤتمرا بعنوان "حيدر علييف وتطوير الإعلام الأذربيجاني "

باكو ، 11 مايو (أذرتاج)

في 10 مايو، نظمت وكالة تطوير الإعلام (MEDIA) و وكالة الانباء الأذربيجانية الرسمية أذرتاج بشكل مشترك مؤتمرا بعنوان "حيدر علييف وتطوير الإعلام الأذربيجاني المستقل" المكرس للذكرى 99 لميلاد الزعيم الوطني حيدر علييف.

وقبل بدء المؤتمر وضع الضيوف الزهور أمام تمثال نصفي للزعيم الوطني في قاعة مبنى أذرتاج.

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت على ذكرى الزعيم الوطني والشهداء الأذربيجانيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل وحدة أراضي أذربيجان.

ثم عُرض شريط فيديو عن حياة وأنشطة الزعيم الوطني.

تحدث رئيس مجلس إدارة أذرتاج أصلان أصلانوف في كلمة ألقاها في المؤتمر عن الخدمات غير المسبوقة للزعيم الوطني لدولة وشعب أذربيجان.

ثم تحدث أحمد إسماعيلوف المدير التنفيذي لوكالة تطوير الإعلام وافلاطون أماشوف رئيس مجلس الصحافة الأذربيجاني، ميخائيل غوسمان النائب الأول لمدير عام وكالة تاس الروسية، النائبة غانيرا باشايفا رئيسة لجنة ثقافة المجلس الوطني والصحفي المعروف تورال موسيبوففي كلمات ألقوها في المؤتمر عن نشاط وخدمات الزعيم الوطني الاذربيجاني حيدر علييف.