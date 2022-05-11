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    الرئيس إلهام علييف وقرينته مهريبان علييفا يتفقدان سير اعمال الترميم في عمارة عائلة مهمانداروف في شوشا

    ١١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٠:٥‎٥‎]

    باكو، 11 مايو (أذرتاج)

    تفقد الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا في 10 مايو سير اعمال الترميم في عمارة عائلة مهمانداروف في شوشا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان مساعد الرئيس آنار علي اكبروف أحاط الرئيس والسيدة قرينته علما بسير الاعمال في العمارة.

    قيل ان اعمال إعادة الترميم تنفذ من قبل مؤسسة حيدر علييف.

    تعرضت العمارة للخسائر الكبيرة اثناء الاحتلال الأرميني للمدينة. قيل ان محراب وقبة المسجد اعيد ترميمهما في محيط العمارة.

    قد استكملت اعمال انشاء الينبوع الموجود في محيط العمارة.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف وقرينته مهريبان علييفا يتفقدان سير اعمال الترميم في عمارة عائلة مهمانداروف في شوشا
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