البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 11 مايو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 11 مايو أيار اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0145
أورو EUR 1 1.792
دولار أسترالي AUD 1 1.1835
روبل بيلاروس BYN 1 0.6186
ريال برازيلي BRL 1 0.3311
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1057
كرون دنماركي DKK 1 0.2409
لاري جورجي GEL 1 0.562
روبي هندي INR 1 0.022
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.307
دينار الكويت KWD 1 5.5407
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3877
بيسو المكسيك MXN 1 0.0836
جنيه مصري EGP 1 0.092
لاي مولدوفا MDL 1 0.0903
كرون النرويج NOK 1 0.1753
زلوتي بولندا PLN 1 0.383
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0205
روبل روسي RUB 1 0.0244
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2762
دولار سنغافورة SGD 1 1.2242
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.136
دولار تايوان TWD 1 0.0573
ليرة تركيا TRY 1 0.1109
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0562
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0724
كرون التشيك CZK 1 0.0717
يوان الصين CNY 1 0.2531
جنيه إنكلترا GBP 1 2.097
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4924
كرون السويد SEK 1 0.1692
فرنك سويسرا CHF 1 1.7088
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1333
ليرة لبنان LBP 100 0.1125
ين اليابان JPY 100 1.3041
بيسو تشيلي CLP 100 0.1961
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117
ريال إيران IRR 100 0.004
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