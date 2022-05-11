باكو، 11 مايو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 11 مايو أيار اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0145 أورو EUR 1 1.792 دولار أسترالي AUD 1 1.1835 روبل بيلاروس BYN 1 0.6186 ريال برازيلي BRL 1 0.3311 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1057 كرون دنماركي DKK 1 0.2409 لاري جورجي GEL 1 0.562 روبي هندي INR 1 0.022 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166 دولار كندا CAD 1 1.307 دينار الكويت KWD 1 5.5407 رينجيت ماليزي MYR 1 0.3877 بيسو المكسيك MXN 1 0.0836 جنيه مصري EGP 1 0.092 لاي مولدوفا MDL 1 0.0903 كرون النرويج NOK 1 0.1753 زلوتي بولندا PLN 1 0.383 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0205 روبل روسي RUB 1 0.0244 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2762 دولار سنغافورة SGD 1 1.2242 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.136 دولار تايوان TWD 1 0.0573 ليرة تركيا TRY 1 0.1109 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0562 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0724 كرون التشيك CZK 1 0.0717 يوان الصين CNY 1 0.2531 جنيه إنكلترا GBP 1 2.097 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4924 كرون السويد SEK 1 0.1692 فرنك سويسرا CHF 1 1.7088 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1333 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.3041 بيسو تشيلي CLP 100 0.1961 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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