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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:٢٥‎]

    باكو، 11 مايو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 11 مايو أيار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0145

    أورو EUR 1 1.792

    دولار أسترالي AUD 1 1.1835

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6186

    ريال برازيلي BRL 1 0.3311

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1057

    كرون دنماركي DKK 1 0.2409

    لاري جورجي GEL 1 0.562

    روبي هندي INR 1 0.022

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.307

    دينار الكويت KWD 1 5.5407

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3877

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0836

    جنيه مصري EGP 1 0.092

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0903

    كرون النرويج NOK 1 0.1753

    زلوتي بولندا PLN 1 0.383

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0205

    روبل روسي RUB 1 0.0244

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2762

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2242

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.136

    دولار تايوان TWD 1 0.0573

    ليرة تركيا TRY 1 0.1109

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0562

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0724

    كرون التشيك CZK 1 0.0717

    يوان الصين CNY 1 0.2531

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.097

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4924

    كرون السويد SEK 1 0.1692

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7088

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1333

    ليرة لبنان LBP 100 0.1125

    ين اليابان JPY 100 1.3041

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1961

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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