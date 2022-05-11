أذربيجان: تطعيم 13 مليونا و669 ألف و891 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

باكو، 11 مايو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 8 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 10 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 7 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و669 ألف و891 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و341 ألف و971 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و842 ألف و230 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و244 ألف و17 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 241 ألف و673.