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    الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح مركز شوشا الإداري الرقمي للطاقة الكهربائية

    ١١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:٣٩]

    باكو، 11 مايو (أذرتاج)

    حضر الرئيس إلهام علييف حفل افتتاح مركز شوشا الإداري الرقمي للطاقة الكهربائية في مدينة شوشا في 10 مايو.

    أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس مؤسسة "اذر ايشيق" للكهرباء قدم معلومات عن الظروف المهيأة في المركز الإداري.

    قيل ان هذا المركز سيساهم في تزويد المدينة بالكهرباء دون انقطاع.

    ثم دشن الرئيس إلهام علييف مركز شوشا الإداري الرقمي.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح مركز شوشا الإداري الرقمي للطاقة الكهربائية
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