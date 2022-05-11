الرئيس إلهام علييف وقرينته مهريبان علييفا يتفقدان اعمال إعادة الترميم والبناء في مبنى مدرسة ريالني التاريخي في شوشا

باكو، 11 مايو (أذرتاج)

تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا في 10 مايو سير اعمال إعادة البناء والترميم في مبنى مدرسة ريالني التاريخي في شوشا.

أفادت وكالة أذرتاج ان وزير التعليم إيمين امراللايف أحاط الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى علما بالأعمال المخطط تنفيذها في المدرسة ومحيطها.

قيل ان المدرسة بدأ عملها في 20 سبتمبر عام 1881 وأصبحت احدى مؤسسات التعليم المميزة في جنوب القوقاز بأسرها. في البداية كان عدد الفصول فيها 6 فصول درس فيها 159 تلميذ. كان من بين المدرسين هاشم بيك وزيروف وميرزه صلاح بيك زوهراببايوف ويوسف بيك مليكحقنظروف. وانجبت هذه المدرسة شخصيات بارزة منهم إسماعيل بيك صفيبايوف وعبد الرحمن بيك حاقفيردييف ويوسف وزير جامانزمينلي وجبار بيك وليبايف وخودادات بيك مليك اصلانوف وجباد بيك مليك يغانوغ ورستم بيك اخوندوف واحمد بيك اغا اوغلو وسلطان بيك وليبايوف وخان شوشينسكي.

بعد سقوط مدينة شوشا على يدي الوحشيين الأرمن عام 1992، أحرقت ودمرت هذه المدرسة كما تعرضت المعالم والمباني لهذا المصير.