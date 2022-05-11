باكو، 11 مايو (أذرتاج) تفقد الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا محيط Shusha Boutique Hotel المخطط إنشاؤه في مدينة شوشا في 10 مايو. سيحتوي الفندق 13 غرفة للسياح.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا يتفقدان محيط "فندق شوشا بوتيق" المخطط إنشاؤه في شوشا

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