الرئيس إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا يتفقدان محيط "فندق شوشا بوتيق" المخطط إنشاؤه في شوشا
AzerTAg.az
١١.٠٥.٢٠٢٢ [١٢:١١]
باكو، 11 مايو (أذرتاج)
تفقد الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا محيط Shusha Boutique Hotel المخطط إنشاؤه في مدينة شوشا في 10 مايو.
سيحتوي الفندق 13 غرفة للسياح.
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