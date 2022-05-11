مقتل مراسلة قناة الجزيرة متأثرة بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

باكو، 11 مايو (أذرتاج)

قُتلت صباح اليوم الأربعاء مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة متأثرة بالجروح التي أصيبت بها اثناء تغطيتها لاقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين بالضفة الغربية.

ودانت الشبكة "هذه الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته" وحملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية مقتل الصحفية.

وطالبت شبكة الجزيرة الإعلامية المجتمع الدولي بإدانة ومحاسبة مرتكبي حادثة قتل.

كما أصيب في الاعتداء منتج الجزيرة علي السمودي حيث كان إلى جانب المرحومة شيرين في تغطية اقتحام مدينة جنين صباح اليوم.

من جانبه اعلن الجيش الإسرائيلي انه يجري التحقيق بشأن الانباء عن إصابة الصحفيين أثناء اشتباكات مسلحة بين الجنود الإسرائيليين والفلسطينيين.