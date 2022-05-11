 29 جهة في جناح روح السعودية بمعرض السفر العربي في دبي

باكو، 11 مايو (أذرتاج)

دشنت الهيئة السعودية للسياحة جناح السعودية في معرض سوق السفر العربي، والذي انطلق في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة؛ ويستمر 4 أيام، حيث يضم الجناح 29 شريكاً لمنظومة السياحة السعودية؛ من المشاريع والوجهات ومنظمي الرحلات وخطوط الطيران والفنادق. وتستهدف من خلالها تسليط الأضواء على المقومات والكنوز والوجهات والتنوع والفرص التي ارتبطت بالنمو المتسارع للسياحة السعودية، ومد جسور التواصل والتعاون مع شركاء الهيئة وصناع السياحة من القيادات وكبرى الشركات؛ لتعزيز الحضور السعودي في هذا المحفل الكبير، وترسيخ مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.

ويقدم الجناح السعودي رحلة تفاعلية غامرة بالتشويق والحماس، تستعرض التنوع الطبيعي والمناخي والثقافي، والعمق التراثي والتاريخي، عبر رحلات ممتعة وتجارب ملهمة في أجمل الوجهات السياحية حول المملكة، متنقلة من منتجعات ساحل البحر الأحمر، إلى مرتفعات عسير؛ وصولاً إلى المواقع التاريخية في قلب الدرعية التاريخية.