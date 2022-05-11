قصائد الشاعرة الأذربيجانية "ليلى علييفا" على بوابة أدبية في تشيلي

باكو، 11 مايو (اذرتاج)

نشرت مجلة أدبية "Ærea. Revista Hispanoamericana de Poesía" (الشعر الإسباني الأمريكي) في تشيلي قصائد "دعني أذهب وأبكي قليلا" و"لا أستطيع أن أتركك أبدا" و"لا أصدّق" المترجمة إلى اللغة الإسبانية للشاعرة الأذربيجانية الشابة "ليلى علييفا"، وذلك في إطار مشروع مركز الترجمة الحكومي الأذربيجاني "الأدب الأذربيجاني في العالم الافتراضي"، حسبما أفاد موقع مركز الترجمة الحكومي الاذربيجاني.

وقد قامت السيدة "توتوخاهانم يونسوفا" بترجمة القصائد التي نُشرت مع معلومات مفصلة عن إبداع الشاعرة، وقام بتحريرها المترجم الأرجنتيني الشهير "راؤول بوجي ألسندرو".

وتجدر الإشارة إلى أن البوابة التي تعمل منذ 2001م وتتمتع بجمهور واسع من القراء تنشر أعمال الكتاب والشعراء العالميين المشاهير أمثال: "إدواردو إسبينا" و"مونيكا فيلاسكيز قوسمان" و"كارلوس أكواساكون" و"ليونيل الفارادو" و"لويس بينيتس" و"فيكتور كورال". وأدرِجَت المجلة في المناهج الدراسية لمؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى ككتاب مدرسي إضافي.

رئيس التحرير للمجلة هو الشاعر الأرجنتيني المعروف "دانيال كالابريس".