أذربيجان: 13 إصابة بكورونا في 11 مايو

باكو، 11 مايو، (اذرتاج)

سجلت إصابة 13 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 3 مصابين من الفيروس خلال 11 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و651 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و872 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و709 مريض منهم ويستمر علاج 70 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 3861 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و842 ألف و319 فحص طبي.