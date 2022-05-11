أذربيجان: تطعيم اكثر من 4 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 11 مايو

باكو، 11 مايو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 4 آلاف و558 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 11 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 466 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و525 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 3188 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و674 ألف و449 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و342 ألف و437 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و842 ألف و755 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و247 ألف و205 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 242 ألف و52.