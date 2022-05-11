وسائل الاعلام العربية تنشر مقالا للباحث العراقي عن الزعيم القومي الاذربيجاني

باكو، 11 مايو (اذرتاج)

نشرت وسائل الاعلام العربية منها "نيروز" الأردنية مقالا للدكتور معتز محي عبد الحميد في عنوان "حيدر علييف.. صانع التاريخ الحديث لجمهورية أذربيجان". يبدأ الباحث العراقي مقاله بجملة: " كثير من الرجال العظماء ، يبقى اثرهم خالدا في التاريخ وسفرة الطويل ، فنجد الشعوب الوفية لهؤلاء العظماء تتذكرهم في ولادتهم وفي رحيلهم ، ومن هؤلاء الرجال الزعيم حيدر علييف الذي تمر اليوم الذكرى ال 99 على ولادته .."إنه رجل عظيم في تاريخ بلده.. قاد الشعب الأذربيجاني على مدى عقود وأصبح بذلك الزعيم التاريخي والشخصية الخالدة في ذاكرة شعبه، لقد قاد الرئيس الراحل حيدر علييف أذربيجان من التفكك والتشرذم إلى الوحدة والاستقرار، ومن الفقر والتخلف إلى التقدم والازدهار في كل مناحي الحياة، فأصبح الزعيم التاريخي الخالد ومؤسس نهضة أذربيجان الحديثة."

يتحدث الباحث في المقال عن نشاط وخدمات الزعيم الاذربيجاني الراحل في حياة شعبه.

وينهي مقاله قائلا : وتلعب أذربيجان اليوم دورا محوريا في كل القضايا الإقليمية، وتتقاسم ثمار ازدهارها وثرواتها مع بلدان المنطقة عبر مجموعة من آليات الشراكة والتعاون.

واستعادت دولة أذربيجان سيادتها ووحدة أراضيها - بعد ما قرب من ثلاثين سنة من احتلال عشرين بالمائة من أراضيها، تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس دولة اذربيجان السيد إلهام علييف بانتصار عظيم استغرق 44 يوما فقط على أرمينيا المحتلة، وأرغم العدو على الاستسلام بقوة الإرادة السياسية والعسكرية، وهكذا قام السيد الرئيس إلهام علييف بتنفيذ وصايا الزعيم القومي حيدر علييف الراحل حول تحرير أراضي أذربيجان وضمان سلامتها وسيادتها مع تضامن الشعب الأذربيجاني ورفاهيته."