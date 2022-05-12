وزير الخارجية الأمريكي يجري مكالمة هاتفية مع الرئيس الاذربيجاني

باكو، 12 مايو (اذرتاج)

أجرى وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلنكين مكالمة هاتفية مع الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 11 مايو.

اثناء المكالمة، أعرب بلنكين عن تهانيه بمناسبة الذكرى الـ99 لميلاد الزعيم الاذربيجاني الوطني حيدر علييف. كذلك استذكر زيارة ممثلي وزارة الخارجية الامريكية والسفراء الأمريكيين لدى بلدان جنوب القوقاز الى أذربيجان ومناقشاتهم المثمرة اثناء هذه الزيارة.

أكد وزير الخارجية الأمريكي دعمه للمحادثات الجارية بين أذربيجان وأرمينيا وتوقيع اتفاقية السلام في هذا الخصوص معربا عن امله ان يساهم هذا في ضمان السلام المستدام في المنطقة.

كما شدد انتوني بلنكين على استعداد الولايات المتحدة الامريكية لدعم عملية ترسيم وتخطيط الحدود بين أذربيجان وأرمينيا وافتتاح خطوط المواصلات بينهما.

من جانبه أعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره على التبريكات.

وقال ان أرمينيا قبلت المبادئ الخمسة التي قدمتها أذربيجان لها بشأن تطبيع العلاقات معلنا ان أذربيجان مستعدة لبدء المحادثات على أساس هذه المبادئ.

كذلك لفت الرئيس إلهام علييف الى ان أذربيجان قد حددت تركيبة اللجنة الوطنية لبدء عملية الترسيم والتخطيط الوشيكة مشيرا الى ضرورة افتتاح خطوط النقل والمواصلات.

في الوقت ذاته، تناول الطرفان المسائل المتعلقة بالأجندة الإنسانية الموجودة بين أرمينيا وأذربيجان.

كما نوقشت اثناء المحادثة الهاتفية مسائل امن الطاقة.

أجرى الطرفان تبادل الآراء حول إمكانيات تعزيز الحوار بين أذربيجان والولايات المتحدة الامريكية والعملية الديمقراطية في أذربيجان مع الإشارة الخاصة الى دور اللجنة الحكومية المشتركة في تطوير العلاقات الثنائية.