باكو، 12 مايو (أذرتاج) أطلقت وحدات القوات المسلحة لارمينيا النار باستخدام الأسلحة النارية المختلفة العيار من مواقعها في قريتي عزيزلي ويوخاري شورجا بمحافظة باساركيتشار على مواقع الجيش الاذربيجاني قرب قريتي يوخاري ايريم وزايليك لمحافظة كلبجار ليلة 11 مايو. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت بالمثل على الجانب الأرميني.

AZERTAG.AZ : أرمينيا تطلق النار على مواقع الجيش الاذربيجاني في كلبجار الحدودية

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