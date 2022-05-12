باكو، 12 مايو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 12 مايو أيار اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0145 أورو EUR 1 1.7885 دولار أسترالي AUD 1 1.1724 روبل بيلاروس BYN 1 0.6186 ريال برازيلي BRL 1 0.3308 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.105 كرون دنماركي DKK 1 0.2404 لاري جورجي GEL 1 0.5631 روبي هندي INR 1 0.0219 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166 دولار كندا CAD 1 1.3062 دينار الكويت KWD 1 5.5388 رينجيت ماليزي MYR 1 0.3875 بيسو المكسيك MXN 1 0.0835 جنيه مصري EGP 1 0.0924 لاي مولدوفا MDL 1 0.09 كرون النرويج NOK 1 0.1739 زلوتي بولندا PLN 1 0.3819 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0204 روبل روسي RUB 1 0.0255 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2763 دولار سنغافورة SGD 1 1.2205 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1361 دولار تايوان TWD 1 0.057 ليرة تركيا TRY 1 0.111 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0573 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0629 كرون التشيك CZK 1 0.0703 يوان الصين CNY 1 0.2517 جنيه إنكلترا GBP 1 2.0761 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4934 كرون السويد SEK 1 0.1684 فرنك سويسرا CHF 1 1.7071 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1319 ليرة لبنان LBP 100 0.1126 ين اليابان JPY 100 1.3098 بيسو تشيلي CLP 100 0.1972 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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