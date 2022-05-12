البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 12 مايو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 12 مايو أيار اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0145
أورو EUR 1 1.7885
دولار أسترالي AUD 1 1.1724
روبل بيلاروس BYN 1 0.6186
ريال برازيلي BRL 1 0.3308
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.105
كرون دنماركي DKK 1 0.2404
لاري جورجي GEL 1 0.5631
روبي هندي INR 1 0.0219
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.3062
دينار الكويت KWD 1 5.5388
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3875
بيسو المكسيك MXN 1 0.0835
جنيه مصري EGP 1 0.0924
لاي مولدوفا MDL 1 0.09
كرون النرويج NOK 1 0.1739
زلوتي بولندا PLN 1 0.3819
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0204
روبل روسي RUB 1 0.0255
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2763
دولار سنغافورة SGD 1 1.2205
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1361
دولار تايوان TWD 1 0.057
ليرة تركيا TRY 1 0.111
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0573
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0629
كرون التشيك CZK 1 0.0703
يوان الصين CNY 1 0.2517
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0761
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4934
كرون السويد SEK 1 0.1684
فرنك سويسرا CHF 1 1.7071
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1319
ليرة لبنان LBP 100 0.1126
ين اليابان JPY 100 1.3098
بيسو تشيلي CLP 100 0.1972
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117
ريال إيران IRR 100 0.004
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