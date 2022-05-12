  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٠:٢٧]

    باكو، 12 مايو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 12 مايو أيار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0145

    أورو EUR 1 1.7885

    دولار أسترالي AUD 1 1.1724

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6186

    ريال برازيلي BRL 1 0.3308

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.105

    كرون دنماركي DKK 1 0.2404

    لاري جورجي GEL 1 0.5631

    روبي هندي INR 1 0.0219

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.3062

    دينار الكويت KWD 1 5.5388

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3875

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0835

    جنيه مصري EGP 1 0.0924

    لاي مولدوفا MDL 1 0.09

    كرون النرويج NOK 1 0.1739

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3819

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0204

    روبل روسي RUB 1 0.0255

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2763

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2205

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1361

    دولار تايوان TWD 1 0.057

    ليرة تركيا TRY 1 0.111

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0573

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0629

    كرون التشيك CZK 1 0.0703

    يوان الصين CNY 1 0.2517

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0761

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4934

    كرون السويد SEK 1 0.1684

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7071

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1319

    ليرة لبنان LBP 100 0.1126

    ين اليابان JPY 100 1.3098

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1972

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:١٣]
    شاماخي يخسر أمام سومغايت
    ١٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٤:٣٥‎]
    غابالا يتغلب على نفطجي بهدف يتيم
    ١٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:٤١]
    قره باغ يتعادل مع زيرة
    ١٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:٣٩]
    صبائل يخسر أمام صباح
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم