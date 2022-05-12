عقد مشاورات سياسية لأول مرة بين وزارتي خارجية أذربيجان وباراغواي

باكو، 12 مايو، (أذرتاج)

التقى نائب وزير الخارجية الأذربيجاني ألنور محمدوف في 10 مايو مع وزير خارجية باراغواي خوليو أريولا على هامش زيارته الى أمريكا اللاتينية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية الأذربيجانية ان الجانبين اشادا خلال الاجتماع بمستوى العلاقات بين البلدين وأكدا على اهمية الحوار السياسي بين اذربيجان وباراغواي وناقشا فرص توسيع التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة والزراعة والمجالات الإنسانية.

أعرب الجانب الأذربيجاني عن شكره للباراغواي لدعمها المستمر والمستدام لوحدة أراضي وسيادة بلاده.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي والدولي ذات الاهتمام المشترك والشراكة بين أذربيجان وباراغواي داخل المنظمات الدولية.

عُقدت المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية جمهوريتي أذربيجان وباراغواي لأول مرة في 10 مايو في مدينة أسونسيون باراغواي.

ناقش وفدان برئاسة نائب وزير الخارجية الأذربيجاني ألنور محمدوف ونائب وزير خارجية باراغواي راؤول ريكياردي الوضع الحالي للعلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة والزراعية والإنسانية.

بالإضافة إلى ذلك، تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطوير آفاق التعاون داخل المنظمات الإقليمية والدولية.