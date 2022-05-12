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    سياسة


    وزير الخارجية الاذربيجاني يقوم بزيارة الى دوشنبه

    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:٣٧]

    باكو، 12 مايو، (اذرتاج)

    قام وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف اليوم بزيارة الى مدينة دوشنبه للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزير جيهون بايراموف سيعقد خلال زيارته عددا من الاجتماعات.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الاذربيجاني يقوم بزيارة الى دوشنبه
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