أذربيجان: محافظة قبادلي المحررة - صور

باكو، 12 مايو، أذرتاج

يمكن الاطلاع على المقال السابق عبر الرابط https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2129465 .

أسست محافظة قبادلي 14 مارس عام 1933م ومساحة المحافظة حاليا 80ر0 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 6ر41 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 52 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 403 كم.

وتتألف المحافظة من 94 منطقة سكنية وهي مدينة قبادلي العاصمة وقرى كودكلر وعلي قولو اوشاغي ومحمودلو وساري ياتاق وخانليق وقايالي وله له حيرانلي وأبدالانلي ودوندارلي وديلالي موسكنلي وسراي وميرلر ودميرجيلار وبولادلي وفرجان وجويّال وهرتيس وزور وأشاغي خواجة موساقلي ويوخاري خواجة موساقلي ومهريلي وحال وقاضيان وممر وملّالي وبالّي قايا وجرلي وبويوناكر وسالداش وقرالر وكاوداديق وحسين اوشاغي وأولاشلي وألتينجة وأبيلجه وتتر وقره قويونلو وقياسلي وزيلانلي وكرد محريزلي وسيل علي ومحريزلي وعلاء قورشاق وموغانلي وحمزة لي وشاي توماس وأفنديلر ويوسف بكلي وخواجة خان وتينلي وقيليجان ويوخاري مولو واشاغي مولو وملا برهان وخوجيك ومردانلي وبالا سلطانلي وبادار وقرامانلي وقراجالي وقراغاج وقره كيشيلر وبشارت وميلانلي وحات وديش داهات وأرمودلو وتشارداقلي وتاروفلو وخلج وأكين وجويرجيك وبختيارلي وجوير عباس وجيلفير وسيتاس ونوفلو وجورجيلي وداودلو وقديرلي ومزرع وأيوازلي وتيمور موسكانلي وبالا حسنلي وخضرلي وأشاغي جيبيكلي ويوخاري جيبيكلي وخليل اوبا ومراد خانلي وحكري وايشيقلي وخندق ومليك احمدلي وقوندانلي ومحمودلو.

وتقع المحافظة جنوب غربي القوقاز الصغرى. وتحد قبادلي في الغرب أرمينيا على طول 120 كم ومحافظة لاتشين في الشمال ومحافظة خوجاوند في الشمال الشرقي ومحافظة جبرائيل في الشرق ومحافظة زنكيلان في الجنوب.

تضاريس المحافظة جبلية في الغالب.

ومناخ المحافظة حار معتدل جاف شبه استوائي وحرارة الطقس المتوسطة تتراوح بين 4 مئوية تحت الصفر و1 مئوية في يناير والى 14-26 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوية 400-600 ملم.

وشبكة انهار قبادلي عبارة عن نهري بازار شاي وحكري وروافدهما.

قبادلي محافظة زراعية وتطورت فيها قبل الاحتلال الأرميني زراعة التبغ والحبوب والعنب وتربية دودة القز والمواشي.

أراضي محافظة قبادلي من المستوطنات البشرية القديمة وفيها عدد كبير من الكهوف والملاجئ الطبيعية وتحصينات مشيدة على الجبال وقلاع حرس بجانب معابد دينية مختلفة ومساكن عتيقة ومقابر غير مؤرخة.

تعرضت أراضي محافظة قبادلي بضع مرات لهجمات وغارات من قبل قوات أرمينيا الاحتلالية خاصة 1915م و1918م و1920م حيث احرق الغزاة الأرمن جميع قرى قبادلي وارتكبوا مجازر دامية بحق سكانها. وكانت قبادلي محتلة للمرة الأخيرة عام 1993م بعد أنّ أصبحت عرضة للهجمات والاقتحامات من قبل وحدات أرمينيا المسلحة خلال 5 سنوات من المقاومة بما أنّها أصبحت في الحصار عقب سقوط محافظات لاتشين وأغدام وفضولي وجبرائيل في الاحتلال الأرميني.

وكانت ممتلكات قبادلي الخاصة والعامة المقدرة في حينها بأسعار عام 1993م 2ر1 مليار دولار نهبت وسلبت وهدمت ودمرت.

وحرر جيش أذربيجان المظفر أراضي محافظة قبادلي خلال حرب الـ44 يوما الوطنية المنطلقة من 27 سبتمبر عام 2020م.

وكانت جريدة "بركوشاد" الصادرة في المحافظة تسلط الضوء على حياة قبادلي واستمرت نشاطها في مدينة سومغايت بعد احتلال المحافظة.

وكان في قبادلي عدد كثير من الآثار التاريخية والثقافية وقد لقي جميع الهدم والدمار والخراب والنهب والسلب خلال احتلالها من قبل أرمينيا ومنها قلعة جوي من القرن الخامس وجسر لاله زار من عام 1867م وضريح من القرن السابع عشر ومستوطن من العصر البرونزي الأخير وقلعة كوروغلو من العصر البرونزي الأخير وقلعة صغيرة من العصر الحديدي وعدة ملاجئ من القرن الرابع وعدة كهوف من القرن الرابع وينبوع من القرن التاسع عشر وقلعة من القرن الخامس وجسر الحاج بدل من القرن التاسع عشر وضريح جوانشير من القرن الرابع عشر وعدة أضرحة من القرون السابع عشر والثامن عشر وبضع مساجد من القرون الخامس عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر وغيرها.

ويعمل أذربيجان حاليا على إنعاش وإعادة بناء وإعمار وتأهيل وإصلاح أراضي محافظة قبادلي المحررة من الاحتلال الأرميني.