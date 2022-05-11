أذربيجان: محافظة قوبا

باكو، 11 مايو، أذرتاج

يمكن الاطلاع على المقال السابق عبر الرابط https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2127389 .

أسست محافظة قوبا 8 أغسطس عام 1930م ومساحة المحافظة حاليا 61ر2 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 4ر173 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 66 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 168 كم.

وتتألف المحافظة من 157 منطقة سكنية وهي مدينة قوبا العاصمة وقصبات قوناق كند وقيرميزي قصبة وكنجلر وزردابي وقرى أسكي ايقريق وداغلي وجيمي وخاشي وكومور دهنة وبوجوق وقراول اوستو واوردوج وأليك وجيك وبودوق وداغ اوستو وزئيد ويالاوانج وخيناليق وقالاي خودات وروك وأدور وقارخون وسوهوب ودالي قايا وزيخير ويرفي ونوهور دوزو وقايا دالي ودرك وتاليش وكولازي وكونخيرت ودالاقو وخانة كاه يولو وخيرت وايدين كند وافورجه وفيريق ورجوق وأتوج وخالتان ونوته واوتوق وجارخاجو وموجو وألبان وكوركون واوزون ميشه وامصار وأرمكي وديكاه وأليج وزرقاوا وقورخماز اوبا وأس برستي وخاص بولاد وكلنوف وشاي قيشلاق وايسنوف وقاسم قيشلاق ومحمود قيشلاق وتشيتشي وراضية لر وغني دره وسيرت تشيتشي وسبتلر وتنكه ألتي وروستوف وخانه كاه ومجكه خواجة وباد وقلعة كاه وباغجالي وكله باغ ويكدار وحاجي اقالار وقام قام وصوفي كند وبسته قاسم ودهنه وجوني محلة وألكسيفكا وزيزيك وايقريق وقاجار زئيد وتيميرزايف وبيرينجي نوكادي وقره شاي وميرزا قيشلاق وفلاديميروفكا وعلي بك قيشلاق وأق بيل وميرزا محمد كند ودلّكلي وكوبجال وقلعة دوز واوتش كون وقيميل وكوسنت وداغلي وطلبي قيشلاق وكوجئي وجاغاجوق وطلبي وشودوق ونوفدون وأشاغي تولاكاران ويئني كند ويوخاري تولاكاران وتولار وموهوج وجول تبه وخوج بالا وديكاه وتشار تبه واشاغي خوج واورتا خوج وايكينجي نوكادي وبئر واحد وقتشرش وقيميل قازمه وكونت قازمة وحاجي حسينلي وارمكي قيشلاق وحاجي غائب وميرزا قاسم وكوبجال قيشلاق ونوفو نيقولايفكا وداود اوبا وعلي محمد اوبا وقيميل قيشلاق وولولة وبرغوف وايسنوف قيشلاق وكديك قيشلاق وادريس قيشلاق ويركوج وباغبانلي وبارلي وايسبيك وسوساي وجراي وأشاغي اتوج وسوساي قيشلاق وقريز وهابوتلو وقريز دهنه وجورده ورنك دار وجيندار وجاداري وخاروشة وتوخمار وامصار قيشلاق وباشا اوبا.

تقع المحافظة على المنحدرات الشمالية الشرقية من القوقاز الكبرى.

تضاريس المحافظة جبلية في الغالب ما عدا جزءها الشمالي الشرقي.

ويتراوح ارتفاع الأراضي من سطح البحر بين 100-4191م في جبل طوفان داغ. وفيها عدد غير قليل من العيون المعدنية.

ومناخ المحافظة حار معتدل جاف وحرارة الطقس المتوسطة تتراوح بين 4 مئوية تحت الصفر و1 مئوية في يناير والى 2-24 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوية 300-1500 ملم.

ومن اكبر انهارها قديال شاي وقره شاي وولولة شاي وغيرها تخص بحوض بحر الخزر.

قوبا محافظة زراعية في الغالب واكثر المجالات الزراعية زراعة الفواكه وتربية المواشي.

ويعود تاريخ قوبا الى القرون الوسطى الأولى حيث نجد معلومات كثيرة عنها في المآخذ الألبانية والعربية والأوروبية بمناسبات مختلفة عديدة.

وتعزا تسمية قوبا الى اسم اول مسجد بني في الإسلام قرب مكة المكرمة. وكانت قوبا يشار اليها في المصادر العربية من القرن الثاني عشر باسم كوبا فيما نجد في القاموس الجغرافي لياقوت الحموي من القرن الثالث عشر مدينة كبّة وقبّة في قائمة مدن أذربيجان.

ووضع حجر الأساس لمدينة قوبا في القرن الرابع عشر الى تأسيس خانية قوبا في أواسط القرن الثامن عشر وكان مركزها في البداية مدينة خودات ثم مدينة قوبا واشتهرت قوبا في عهد الخان فتح علي خان بن حسين علي خان وانضمت خانية قوبا الى روسيا عام 1806م وأصبحت ولاية وكانت قضاء قوبا المعاد تأسيسها تابعة لولاية دربند 1840م ولولاية باكو بعد 1860م.

وتصدر في قوبا جريدتا شفق المستقلة وبيرليك الخاصة بطائفة اليهود الجبليين وكذلك قناتان تلفزيونيتان قطب وخيال.

تحتضن محافظة قوبا 134 اثر تاريخي وثقافي ومنها معبد المجوس العائد الى القرن التاسع بقرية خيناليق اعلى قرى أوروبا وكذلك اضرحة تعود الى القرن السادس عشر بقرية اق بيل ومساجد السيدة سكينة والحاج جعفر والجمعة من القرن التاسع عشر في مدينة قوبا وحمام ذي القبة.

وطبيعة قوبا الخلابة تستقطب عددا هائلا من السياح المحليين والأجانب.