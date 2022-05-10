أذربيجان: محافظة قوبوستان

باكو، 10 مايو، أذرتاج

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أسست محافظة قوبوستان عام 1920م ومساحة المحافظة حاليا 37ر1 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 4ر47 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 35 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 101 كم.

وتتألف المحافظة من 33 منطقة سكنية وهي مدينة قوبوستان العاصمة وقصبتا مرزة واوزومجو وقرى ناريمان كند ودره كند وشيخ زرلي وايلانلي وجيران كيجماز وجمجملي وداملاماجا ونابور وجنكي وبكله وتكله وجوخانلي وعرب شال باش وتكله ميرزا بابا وعرب قديم وجوي دره ونارداران وقربانجي وشاي قربانجي وعرب شاه وردي وقره جوزلو وبدلي وسوندو وجيرلي وتشالوف وبولادلي وداغ كولاني وخيلميلي وشيخلار ويكه خانة تسي وسدفلي.

تأسست المحافظة باسم مرزة عام 1920م واستمرت الى 1930م حيث انضمت الى محافظة شاماخي جديدة التأسيس الى 1943م حيث فصلت مرزة عن شاماخي واستعيدت محافظة الى 1 يناير 1960م. ثم انضمت اليها من جديد الى 1990م عندما انفصلت عن شاماخي للمرة الأخيرة لتأسيس محافظة قوبوستان.

وتقع المحافظة على الحدود الجنوبية الشرقية من جبال القوقاز الكبرى.

تضاريس المحافظة جبلية منخفضة وتحتضن قوبوستان عددا كبيرا من البراكين الطينية.

ومناخ المحافظة حار معتدل شبه صحراوي جاف وحرارة الطقس المتوسطة تتراوح بين 5ر1 مئوية تحت الصفر و3 مئوية في يناير والى 27 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوية 150-500 ملم.

محافظة قوبوستان من المحافظات التي تندر فيها شبكة الأنهار.

قوبوستان محافظة زراعة الحبوب وتربية المواشي في الغالب.

تصدر في المحافظة جريدتا "قوبوستان" و"قوبوستانين سسي" (صوت قوبوستان) شهريا.

وفي قوبوستان عدد غير قليل من الآثار التاريخية والثقافية ومنها ضريح ديري بابا العائد الى 1402م في قصبة مرزة ومكان الإقامة القديمة شمال قصبة مرزة من القرون الوسطى ومقابر شرار من العصور القديمة والوسطى في قرية بولادلي ومقابر التلال من القرون القديمة بقرية بكله ومستوطن تشالوف بقرية تشالوف من القرون الوسطى ومقابر التلال بقرية شيخلار من القرون الوسطى ومقابر التلال قدير تبه بقرية سوندو من العصر البرونزي والكروان سراي من القرن السابع عشر بقصبة مرزة وقلعة بقرية نابور ومسجد من القرن العاشر بقرية سوندو وقلعة جوانشير من القرن الخامس عشر بقرية شيخلار وكهوف ذات الآبار من القرون الوسطى بجبال قحلة جنوب قرية سوندو ومستوطن حاجيلي بقرية بولادلي من القرون الوسطى و8 كهوف على حدة في جبل قحلة جنوب قرية سوندو وكهفان ذوا بئرين في جبل غضنفر من القرون الوسطى جنوب الجبل من جهة قرية سوندو و4 كهوف أخرى من القرون الوسطى على بعد 8 كم عن جنوب قرية سوندو وغيرها.